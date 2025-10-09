Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Kemi Tornio sub region, Finlandia

Tornio
5
Tervola
3
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Tornio, Finlandia
Dom wolnostojący 1 pokój
Tornio, Finlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/1
Are you looking for a cottage that combines authentic cabin atmosphere, proximity to the sea…
$35,190
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Kemi Tornio sub region, Finlandia

Tanie
Luksusowe
