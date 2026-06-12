Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Jyvaskyla
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Jyvaskyla, Finlandia

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Szeregowiec w Jyvaskyla sub region, Finlandia
Szeregowiec
Jyvaskyla sub region, Finlandia
$112,925
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Jyvaskyla sub region, Finlandia
Szeregowiec
Jyvaskyla sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$144,231
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Jyvaskyla sub region, Finlandia
Szeregowiec
Jyvaskyla sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$196,573
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
International Property AlertInternational Property Alert
Szeregowiec w Jyvaskyla sub region, Finlandia
Szeregowiec
Jyvaskyla sub region, Finlandia
$112,538
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Jyvaskyla sub region, Finlandia
Szeregowiec
Jyvaskyla sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$424,551
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Jyvaskyla sub region, Finlandia
Szeregowiec
Jyvaskyla sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$122,131
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce

Parametry nieruchomości w Jyvaskyla, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się