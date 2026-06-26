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Domy Szeregowe w Joensuu sub region, Finlandia

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6 obiektów total found
Szeregowiec w Joensuu sub region, Finlandia
Szeregowiec
Joensuu sub region, Finlandia
$132,554
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Ilomantsi, Finlandia
Szeregowiec
Ilomantsi, Finlandia
$13,057
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Joensuu sub region, Finlandia
Szeregowiec
Joensuu sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$47,620
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Value OneValue One
Szeregowiec w Kontiolahti, Finlandia
Szeregowiec
Kontiolahti, Finlandia
$74,334
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Szeregowiec w Joensuu sub region, Finlandia
Szeregowiec
Joensuu sub region, Finlandia
$154,475
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kontiolahti, Finlandia
Szeregowiec
Kontiolahti, Finlandia
$149,829
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Joensuu sub region, Finlandia

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