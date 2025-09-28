Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Joensuu, Finlandia

Mieszkanie 3 pokoi w Joensuu sub region, Finlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Joensuu sub region, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/6
Do you dream of a home where modern living comfort, a central location and proximity to natu…
$327,754
Mieszkanie 2 pokoi w Joensuu sub region, Finlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Joensuu sub region, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 5/6
Szukasz nowoczesnej i wysokiej jakości kamienicy w najbardziej pożądanej lokalizacji w Joens…
$245,427
Mieszkanie 1 pokój w Joensuu sub region, Finlandia
Mieszkanie 1 pokój
Joensuu sub region, Finlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 5/6
Szukasz stabilnej i wysokiej jakości inwestycji w najbardziej pożądanej lokalizacji w mieści…
$173,833
