Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Jämsä sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Jamsa sub region, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Jamsa, Finlandia
Dom 5 pokojów
Jamsa, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$175,889
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 12 pokojów w Sayryla, Finlandia
Willa 12 pokojów
Sayryla, Finlandia
Pokoje 12
Sypialnie 9
Powierzchnia 413 m²
Piętro 1/3
Premium Inwestycje i wakacje przeznaczenia w Finlandii - Himos Resort Odkryj wyjątkową okaz…
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Jamsa sub region, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się