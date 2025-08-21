Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Ilomantsi, Finlandia

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Ilomantsi, Finlandia
Dom 5 pokojów
Ilomantsi, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 1/3
Witamy w Ilomants - spokoju przyrody i własnej plaży. Ten dobrze utrzymany, przestronny dom …
$279,150
Willa 3 pokoi w Ilomantsi, Finlandia
Willa 3 pokoi
Ilomantsi, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/1
Apartament na rok-okrągły używać na brzegach jeziora Nuorajärvi! Zbudowany w 2008 roku dom …
$197,290
