Wille na sprzedaż w Helsinki sub region, Finlandia

2 obiekty total found
Willa w Helsinki sub region, Finlandia
Willa
Helsinki sub region, Finlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 560 m²
Historycznie istotna willa to luksusowa willa zaprojektowana przez architekta Erika Lindroos…
$4,57M
Willa 3 pokoi w Tuusula, Finlandia
Willa 3 pokoi
Tuusula, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$212,839
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Helsinki sub region, Finlandia

