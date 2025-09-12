Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Southern Pirkanmaa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Domy nad jeziorem na sprzedaż w Southern Pirkanmaa, Finlandia

Valkeakoski
12
Urjala
3
2 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Urjalankyla, Finlandia
Dom wolnostojący 3 pokoi
Urjalankyla, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$468,537
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Urjala, Finlandia
Dom 3 pokoi
Urjala, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
Jak brzmi dom nad jeziorem? 2022 ukończył kompleks na brzegu jeziora Rutajärvi. Nieruchomość…
$468,537
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Southern Pirkanmaa, Finlandia

Tanie
Luksusowe
