Dom wolnostojący na sprzedaż w Aboland, Finlandia

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Nagu, Finlandia
Dom wolnostojący 1 pokój
Nagu, Finlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
Wygodne miejsce wypoczynku na wsi Nauvo do użytkowania przez cały rok. Mój 3230m ² ziemi z k…
$102,987
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
