Wynajem długoterminowy domy w Quito Kanton, Ekwador

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Quito, Ekwador
Dom 5 pokojów
Quito, Ekwador
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 635 m²
Liczba kondygnacji 4
TRZECIE CENTURY HISTORIINa głównej ulicy kolonialnego miasta Quito, znanego jako ulica 7 krz…
$5,000
za miesiąc
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Español
