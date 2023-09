Zarafshan, Uzbekistan

Nowe kompleksy mieszkaniowe zostały zbudowane przez firmę budowlaną « Zar Modern Uylar » w regionie Navoi. Składa się z wielu dziewięciopiętrowych domów i kilku przytulnych dziedzińców. Fundamenty solidnych budynków zostały zbudowane przy użyciu nowoczesnej technologii i wysokiej jakości materiałów. Wygodne apartamenty spełniają wszystkie wymagania nowoczesnej osoby. Powierzchnia domów jednopokojowych, dwupokojowych i trzypokojowych od 28,15 do 99 metrów kwadratowych. Apartamenty mają zostać przekazane właścicielom do końca 2026 r. Infrastruktura Zgodnie z wymogami czasu parki są budowane na terenie kompleksu mieszkalnego. Na dziedzińcu znajduje się plac zabaw dla dzieci do rozrywki na świeżym powietrzu. Wszystkim najemcom zapewnia się parking, a całodobowe kamery monitorujące na terytorium zapewniają bezpieczeństwo nie tylko tobie i twojej rodzinie, ale także samochodowi. Dla dodatkowego bezpieczeństwa domofony i zamki kodowe są instalowane w pociągach. Lokalizacja Sirius House znajduje się w mieście Zarafshan, na obszarze o rozwiniętej infrastrukturze. Mieszkając tutaj, będziesz miał szybki dostęp do autostrad miejskich. Przedszkola i szkoły, apteki i placówki medyczne będą bardzo blisko Ciebie. Środowisko ze wszystkimi udogodnieniami sprawia, że ten kompleks mieszkaniowy jest idealnym miejscem na zakup nowego domu!