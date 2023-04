Wilno, Biełaja Kalitwa

Poddaj się: 2022

"„Prūsų namai to projekt mieszkaniowy w Wilnie z ponad 300 budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi. Położone między Trokami a Wilnem, z całą niezbędną infrastrukturą, domy pozwalają odwiedzić historyczne miejsca i jeziora oraz dotrzeć do nowoczesnego życia centrum Wilna w niecałe 30 minut. Wydajne lokalne rozwiązania energetyczne pozwolą na skuteczny rozwój bardziej zrównoważonej społeczności i będą promować zdrowy styl życia. Malownicza zabudowa nowych domów w Wilnie, zaledwie 18 km od centrum miasta. 54-hektarowy projekt Prūsų Namai obejmie ponad 300 domów różnego rodzaju i układów. "„Prūsų Namai zaoferuje domy dostosowane do potrzeb i budżetu każdego. W inwestycji będzie przedszkole, sklep i park ”."