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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"

Ташкент
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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
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Company type
Company type
Deweloper
Языки общения
Języki komunikacji
Русский
Веб-сайт
Strona internetowa
b-invest.uz
O deweloperze

Добро пожаловать в мир B.INVEST DEVELOPMENT — строительной компании, которая создает уникальные жилыке ко. 
 
Наша цель — предоставить людям дом мечты, где каждая деталь продумана с любовью и вниманием.

Проекты Chashma и Elysium — это наши гордость и воплощение наших самых смелых идей. Chashma, слово означающее "источник", представляет собой жилой комплекс, вдохновленный природной красто. Здесь вы найдете уютные квартиры с прекрасными видами и современными удобствами, которые жомогут ва.

Elysium — это наш воплощенный рай, место, где роскошь и комфорт сочетаются с элегантным и уникадльным. Здесь вас ждут просторные апартаменты, пронизанные светом и воздухом, а также уникальные возмоднот.

Наша команда профессионалов, заботятся о каждом этапе строительства, чтобы обеспечить надежнкстьи. Мы стремимся превзойти все ожидания и создать не просто жилье, а настоящий дом, где вы будете чувст.

Присоединяйтесь к B.INVEST DEVELOPMENT и откройте двери в новую жизнь, где уют, качество и инновации жыидат.

B.INVEST DEVELOPMENT — воплощайте мечты вместе с нами!

Nowe budynki
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Apartamentowiec Chashma residence
Apartamentowiec Chashma residence
Taszkent, Uzbekistan
od € 59,076
Rezydencja Chashma — to wyjątkowy i osobliwy projekt położony na 4000 m ², który został zaprojektowany z myślą o komfortowym pobycie i rozrywce, bez podłóg komercyjnych.  Dom otoczony jest po obu stronach rzeką, która gwarantuje piękny widok z okna lub balkonu. A zamknięta platforma i przebywanie z dala od drogi sprawiają, że ciche wakacje są przyjemne i bezpieczne. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś fanem doceniania swojego czasu i przyjemnego spędzania wolnego czasu, potrzebujesz rezydencji Chashma –. Infrastruktura: W odległości spaceru od kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne sklepy spożywcze i domowe, instytucje edukacyjne i medyczne, a także wiele miejsc publicznych na przyjemny pobyt z rodzinami i przyjaciółmi. Niedaleko kompleksu znajdują się River Park, Victory Park i centrum handlowe Rivera. Dla miłośników pieszych wędrówek po domu znajdują się drogi spacerowe wzdłuż rzeki i park w odległości spaceru. Rezydencja Chashma — inspiracja w każdym zakątku domu! Ceny mieszkań w kompleksie mieszkaniowym Chashma:  Do kupienia dostępne są apartamenty 1,2,3 i 4-pokojowe z kilkoma opcjami układu. W zależności od podłogi, kwadratu i liczby pokoi cena może się różnić. Dla wygody klientów istnieje również 12-miesięczny nieoprocentowany system ratalny z początkowym wkładem w wysokości 30%. Minimalna cena za 30% płatności — 7 500 000 suma / m ², maksymalnie — 12 500 000 suma / m ² Cena minimalna przy 100% płatności — 6 750 000 suma / m ², maksymalna — 11 250 000 suma / m ²
Nasi agenci w Uzbekistan
Мехритддин Хадиров
Мехритддин Хадиров
1 obiekt
Inni programiści
UPM

Jedna z wiodących i szybko rozwijających się firm deweloperskich z 19-letnim doświadczeniem na rynku. Firma koncentruje się na tworzeniu unikalnych kompleksów mieszkaniowych, które są innowacyjne, inteligentne i wysokiej jakości. Naszym głównym celem jest nie tylko budowa wysokiej jakości i rozwój infrastruktury społecznej, ale także punktualne wprowadzanie i obsługa posprzedażna.

 

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