Hubloc

Epidavrou 14 4040 limassol cyprus
;
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
2004
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
www.hubloc .com.cy
O deweloperze

Hubloc jest firmą zajmującą się rozwojem własności, która ma silną reputację w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług na timr i po konkurencyjnej cenie.

Jesteśmy dumni z umiejętności doświadczenia abd we wszystkich aspektach rozwoju nieruchomości i to w połączeniu z naszą rozległą wiedzą.

Partnerzy naszego projektu to szeroka wspólnota profesorów współpracuje z nami w celu realizacji projektów wysokiej jakości na czas i budżetu.

Dzięki naszemu doświadczeniu nawiązaliśmy stosunki z większością dostawców i firm handlowych i speialty wykonawców.

Podejmujemy wiele projektów dla szerokiej gamy klientów- od małych prywatnych rozwoju do dużych projektów rządowych.

Usługi

- Rozwój własności

- Usługi w zakresie nieruchomości

- Renowacja

-Turn Key Contracts

- Inwestycje

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 05:43
(UTC+2:00, Asia/Nicosia)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
