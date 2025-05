O deweloperze

Fivetree & S.R.N i S.L.K. jest nowo utworzoną firmą deweloperską na Cyprze, bazującą na solidnym fundamencie wiedzy i sukcesu w Izraelu. Ta dynamiczna grupa zdobyła znaczące doświadczenie na przestrzeni lat, po zakończeniu licznych dużych projektów, które pokazują ich zaangażowanie w jakość i innowacje. Z reputacją doskonałości, Fivetree przynosi unikalne podejście do rozwoju, koncentrując się na tworzeniu wyjątkowych przestrzeni życiowych, które harmonizują z ich otoczenia. Ich niedawne rozszerzenie na Cypr stanowi nowy, ekscytujący rozdział, ponieważ przynoszą one swoją doświadczoną wiedzę specjalistyczną w celu realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie nieruchomości dostosowanych do lokalnego rynku.