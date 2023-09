Bagdad, Uzbekistan

Cena na żądanie

Witamy w kompleksie mieszkaniowym « Budynek LCD Evro », stworzony przez budynek « Evro », oferujący idealne połączenie luksusu i dostępności w regionie Ferghana. Budynek Evro składa się z siedmiopiętrowych eleganckich rezydencji i jest symbolem współczesnego życia. Jeśli szukasz nowego domu lub mieszkania w Ferghanie, „budynek Evro” jest idealnym wyborem dla Ciebie. Nasze nieruchomości są starannie zaprojektowane, aby zapewnić komfort i wygodę zgodnie z nowoczesnym stylem życia. Bezpieczeństwo i ochrona to nasze najważniejsze priorytety w WHOPAP". Dzięki wewnętrznemu systemowi komunikacji, bezpiecznym urządzeniom nadzoru i monitorowaniu wideo zapewniamy bezpieczne siedlisko dla Ciebie i Twoich bliskich. Kompleks mieszkaniowy ma plac zabaw dla dzieci, który zapewnia bezpieczne i przyjemne miejsce do zabawy i odkrywania przez dzieci. Ponadto oferujemy parking dla samochodów, co jest wygodne dla mieszkańców i ich gości.