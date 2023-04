O deweloperze

DAMAC Properties jest częścią grupy DAMAC, która kształtuje rynek luksusowych nieruchomości na Bliskim Wschodzie od 1982 roku, dostarczając kultowe nieruchomości mieszkalne, handlowe i rekreacyjne w całym regionie i poza nim. DAMAC dodaje energii miastom, w których znajdują się jego projekty, z ogromnym i różnorodnym portfolio, które obejmuje drapacze chmur, społeczności i markowe rezydencje. Do tej pory DAMAC dostarczył ok. 43 700 domów wysokiej jakości, z ok. 28 000 kolejnych w toku.

DAMAC Properties stał się jednym z czołowych luksusowych programistów na świecie, a projekty obejmowały GCC, Levant, Bliski Wschód, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię.

Od wczesnych dni DAMAC Properties organizacja stale zdobywała uznanie i uznanie za swój wkład w sektor deweloperski.

Otrzymawszy teraz ponad 100 globalnych nagród i wyróżnień, od wysokiej architektury i aranżacji wnętrz po doskonałość w gościnności i międzynarodowych społecznościach pól golfowych, DAMAC rośnie tylko w siłę.