  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Latsia
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Latsia, Cypr

Mieszkanie 2 pokoi w Latsia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Latsia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
A bright and modern two-bedroom apartment is available for rent on the second floor of a qui…
$920
za miesiąc
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
