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Wille z ogrodem na sprzedaż w Kostaryka

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1 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Puriscal, Kostaryka
Willa 10 pokojów
Puriscal, Kostaryka
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 516 m²
Liczba kondygnacji 1
= Sprzedaż bezpośrednio od właściciela = Dream oasis, dom z pensjonatem, basen i podgrzewan…
$980,000
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Parametry nieruchomości w Kostaryka

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z Taras
z Widok na góry
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Tanie
Luksusowe
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