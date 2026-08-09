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Rezydencje na sprzedaż w Kostaryka

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2 obiekty total found
Rezydencja 3 pokoi w Veintisiete de Abril, Kostaryka
Rezydencja 3 pokoi
Veintisiete de Abril, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Hacienda Cocobolo to luksusowy majątek łączący południową hiszpańską architekturę z nadmorsk…
$1,95M
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Rezydencja 7 pokojów w Cabo Velas, Kostaryka
Rezydencja 7 pokojów
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Witamy w El Palacete Flamingo, wyjątkowej luksusowej rezydencji zasiadającej majestatycznie …
$4,40M
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Parametry nieruchomości w Kostaryka

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