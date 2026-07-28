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Condo na sprzedaż w Cabo Velas, Kostaryka

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1 obiekt total found
Condo w Cabo Velas, Kostaryka
Condo
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Położony kroki od Playa Flamingo biały piasek plaży, Villas Flamingo # 5 jest w pełni przebu…
$650,000
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Parametry nieruchomości w Cabo Velas, Kostaryka

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