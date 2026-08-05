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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Vina del Mar, Chile

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1 pokojowe
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Vina del Mar, Chile
Mieszkanie 2 pokoi
Vina del Mar, Chile
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 7/8
Kompaktowe mieszkanie na wybrzeżu Pacyfiku o powierzchni 40.15 metrów kwadratowych. na 7. pi…
$204,030
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Parametry nieruchomości w Vina del Mar, Chile

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