Informacje o programie imigracyjnym

Kanada oferuje różne ścieżki imigracji dla wykwalifikowanych pracowników, studentów, przedsiębiorców i rodzin. Popularne programy obejmują Express Entry dla wykwalifikowanych pracowników, Nominacje PNP (PNP) dla konkretnych prowincji, i sponsoring rodziny do zjednoczenia z bliskimi. Programy te mają na celu przyciągnięcie osób, które mogą przyczynić się do gospodarki i społeczeństwa Kanady, oferując drogę do stałego zamieszkania i ostatecznie obywatelstwa.