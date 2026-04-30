Hotel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

$125,000
ID: 35240
Data aktualizacji: 20.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh
  • Miasteczko
    Khan Daun Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    46

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Wyndham Garden BKK1 (UC- 88) - 5 ΆHotel Investment in Phnom Penh 🏙✨

Wyndham Garden BKK1 (UC- 88) to premium hotelowy projekt mieszkaniowy położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Phnom Penh - BKK1.

Rozwój działa pod międzynarodową marką Wyndham Garden, części Wyndham Hotels & Resorts (95 krajów, 9000 + hotele), zapewniając wysokie standardy usług i zaufanie inwestorów.

📅 Zakończenie: III kwartał 2026 r.

📍 Lokalizacja - BKK1 (Prime District)

Położony na ulicy 322 w samym sercu miasta:

🏛 ambasady i biura rządowe
🏦 instytucje finansowe
🍽 najlepsze restauracje i kawiarnie
🛍 AEON Mall
🏙 Pomnik Niepodległości

To najwyższy obszar najmu w Phnom Penh.

🏡 Przegląd projektu

• 46 pięter
• 459 jednostek
• typy jednostek: studia, 1BR, 2BR, do 4BR rezydencje

Koncepcja: 5 ″ hotel living + nieruchomości inwestycyjnej.

🌴 5 -------------------------------------------------- Udogodnienia

🍽 4 restauracje tematyczne
WIDOSPA & wellness
🏋️ centrum fitness
🏊 pula nieskończoności
🍸 barek nieba
🌿 ogrody i saloniki
🎉 sala funkcyjna
🍷 winiarnia

Prawdziwy ekosystem stylu życia z hotelowych usług.

🤖 Inteligentne życie (DOWhat System)

Każda jednostka posiada inteligentne sterowanie:

📱 klimat, oświetlenie, bezpieczeństwo
Usługi sprzątania
🍽 room service
🤖 dostawa robota

Kontrolowane przez tablet w pokoju - pełna integracja hotelu.

🛎 Usługi 24 / 7

✔ room service
✔ czyszczenie
✔ taxi & concierge
✔ utrzymanie

Doświadczenie życiowe: jak hotel na terenie własnego hotelu.

🏗 Kończy i jakość

Znaki Premium:

• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Oś
• Aquatiz

Cechy:

✨ płytki marmurowe
✨ Oszklenie nisko- E
✨ inteligentne toalety
✨ w pełni umeblowane (standard Wyndham)

💰 Ceny i rabaty

• począwszy od 125 000 dolarów
• zniżki: 10% - 15%
• do 18% za pełną płatność

Niestandardowe oferty dostępne.

📈 Gwarantowany zwrot z wynajmu (GRR)

✔ 6% przez 10 lat
✔ 7% przez 5 lat
✔ 8% przez 3 lata

Oficjalne kontrakty zabezpieczone Wyndhamem.

💳 Plany płatności

Wariant 1 (-10%):
• 30% zaliczki
• 20% raty (12 miesięcy)
• 50% po zakończeniu

Wariant 2 (-15%):
• 50% zaliczki
• 40% raty
• 10% po zakończeniu

Wariant 3:
• 100% płatności → − 18%

💼 Dlaczego ten projekt

✔ pierwsze położenie BKK1
✔ międzynarodowa marka Wyndham
✔ Koncepcja hotelu
✔ silny popyt na wynajem
✔ Gwarantowane opcje dochodu

Wyndham Garden BKK1 to coś więcej niż nieruchomość.
Jest to produkt inwestycyjny premium i luksusowy styl życia w Phnom Penh. ✨

