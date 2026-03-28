Kompleks mieszkalny Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda

Region Południowo-Wschodni, Brazylia
od
$172,000
VAT
BTC
2.0459058
ETH
107.2346679
USDT
170 053.7350029
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 35048
Data aktualizacji: 28.03.2026

    Brazylia
    Region Południowo-Wschodni

  • Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    25

  • Ochrona

  • Parking

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🔥JAK STOSOWAĆ PROJEKT W São Paulo BEZ 124; LOKACJA PREMIERALNA RARQUE DA CIDADE
📍 Biznes centrum miasta • dzielnica Verrini / Hucri Zaidan
💼 Inwestycje w jednym z największych klastrów gospodarczych Brazylii

Nowoczesny projekt mieszkaniowy w środowisku największych centrów biznesowych, parków i infrastruktury na poziomie metropolii.
Jest to format nieruchomości, który jest również popyt na życie i wynajem - w miejscach o maksymalnej działalności gospodarczej i wysoki popyt.

🏙Lokalizacja, która działa dla Ciebie

Projekt znajduje się w pobliżu jednego z głównych centrów biznesowych São Paulo:
Verrini i Av. Nações Unidas - 1- 4 minuty
• Największe centra biznesowe i wieże biurowe
• Ponad 3500 firm jest otoczonych
70% dzierżawy biurowej klasy A w tym obszarze

W zakresie dostępności spacerów i transportu:
• Rarqué da Cidade, nowoczesny park miejski
• Morumbi Shorring i Marquet Rase
• Szkoły międzynarodowe i uniwersytety
• Restauracje, kluby fitness, usługi premium

✈️ Lotnisko w Songonhas - około 15 minut

✔ Lokalizacja ze stałym popytem na czynsz
✔ Centrum działalności gospodarczej i inwestycyjnej

🏢Projekt

• Architektura poziomu Premium
• Terytorium zamknięte z kontrolą dostępu
• Parking podziemny
• Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne
• Wysoki poziom bezpieczeństwa (STSV, bezpieczeństwo)

Projekt jest zintegrowany w wielofunkcyjny klaster miejski:
budynki mieszkalne, centra biznesowe, park, infrastruktura handlowa i usługowa - format "miasta w mieście".

🏊INFRASTRUKTURA

Format kompleksu stylów życia:

• Basen 25 m i teren rekreacyjny
• SPA, sauna, masaże
• Odcinki fitness i jogi
• Rooftor i strefy wypoczynkowe
• Przestrzenie chroniące i współżyjące
• Zabawa i obszary dziecięce
• IBQ i środowiska domowe
• Pralnia i usługi

✔ Wszystko dla życia, pracy i odpoczynku wewnątrz kompleksu

🏡Apartamenty

Nowoczesne plany o wysokiej płynności:

2 sypialnie - 59 m2 - od 172000 $
2 sypialnie - 74 m2 - od 215 000 dolarów

✔ Balkony
✔ Ergonomia dobrze zaprojektowana
✔ Szkolenie klimatyzacji
✔ Wykończenie jakości (laminat, porcelana)
✔ Centralne zaopatrzenie w gorącą wodę

🚗 1 miejsce na parkingu podziemnym jest wliczone w cenę apartamentu


Znaczenie cen i dostępności jest wyjaśnione przy stosowaniu

💼Potencjał inwestycyjny

• Jedna z najsilniejszych dzielnic biznesowych w mieście
• Wysoki popyt na wynajem od specjalistów i emigrantów
• Zwiększenie wartości dzięki rozwojowi regionu
• Ograniczone dostawy nowych mieszkań

📈Format dotyczy w szczególności popytu:
- za długoterminową dzierżawę
- dla najemców korporacyjnych
Dla inwestycji ze wzrostem kapitału

💳Warunki zakupu

• 10% - rezerwacja
• 20% podczas budowy
• 70% przy otrzymywaniu kluczy

📆 Dostawa projektu: 2029

📞Pisz albo dzwonisz.

- Wybiorę najlepszą partię do twojego zadania.
- Wyślę ci plany i prezentacje.
- Obliczyć model inwestycyjny

Nowoczesne nieruchomości w São Paulo jest atutem w centrum życia gospodarczego Brazylii z wyraźną logiką wzrostu i rentowności.

Region Południowo-Wschodni, Brazylia

Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Region Południowo-Wschodni, Brazylia
od
$195,000
VAT
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda
Region Południowo-Wschodni, Brazylia
od
$172,000
VAT
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Zespół mieszkaniowy Silnaa lokacia Silnoe resenie
Region Południowo-Wschodni, Brazylia
od
$195,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
🇧🇷--------------------------------------------------🏡Coвpe💰 от 195 000📍 São Paulо • paWięc...🌟✔ ✔ - кл.✔ - востре✔ 💡 - Nie.📍Vilа✔ 500✔ ✔ р✔ ра👉 раWięc...🏙Совре✔ ар✔ ✔ ✔ ак- Nie.🏢🏊 💪 🌿 🐾 🛒 🚗 ✔ вс - не вWięc...🏡✔ 69✔ 79✔ 89✔ 93✔ все квартир✔ вкл📌 Стои📌 - Nie.💳✔ 10% -✔ 20% - в✔ 70% -👉 ---------…
