Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bośnia i Hercegowina
  3. Local community Avenija Kralja Tomislava
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Local community Avenija Kralja Tomislava, Bośnia i Hercegowina

Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
DEVELOPMENT PROJECT w Local community Avenija Kralja Tomislava, Bośnia i Hercegowina
DEVELOPMENT PROJECT
Local community Avenija Kralja Tomislava, Bośnia i Hercegowina
Powierzchnia 50 000 m²
Projekt rozwojowy.Grunty z projektem elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy 3- 10 MW…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się