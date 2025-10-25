Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Bośnia i Hercegowina

Republika Serbska
3
BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY w Prijedor centar Prijedor centar, Bośnia i Hercegowina
BUSINESS, WASTE MANAGEMENT COMPANY
Prijedor centar Prijedor centar, Bośnia i Hercegowina
Powierzchnia 21 000 m²
Biznes gotowyOdpowiedzialna ekologicznie firma zajmująca się gospodarką odpadami (opakowania…
$3,86M
ENERGY DEVELOPMENT PROJECT w Sanicani, Bośnia i Hercegowina
ENERGY DEVELOPMENT PROJECT
Sanicani, Bośnia i Hercegowina
W kontekście globalnego niedoboru energii, zwłaszcza odnawialnych i czystych źródeł energii,…
Cena na żądanie
DEVELOPMENT PROJECT w Local community Avenija Kralja Tomislava, Bośnia i Hercegowina
DEVELOPMENT PROJECT
Local community Avenija Kralja Tomislava, Bośnia i Hercegowina
Powierzchnia 50 000 m²
Projekt rozwojowy.Grunty z projektem elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) o mocy 3- 10 MW…
Cena na żądanie
DEVELOPMENT PROJECT w Skljucani, Bośnia i Hercegowina
DEVELOPMENT PROJECT
Skljucani, Bośnia i Hercegowina
Powierzchnia 3 500 m²
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Inwestycja / Współinwestycja w realizację projektu produkcji…
$14,31M
