  Białoruś
  Grodno
  Kompleks mieszkalny ASB Test

Kompleks mieszkalny ASB Test

Grodno, Białoruś
Cena na żądanie
;
Kompleks mieszkalny ASB Test
1
ID: 32678
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Białoruś
  • Region / Państwo
    Obwód grodzieński
  • Miasto
    Grodno

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 70.0
Cena za m², USD 1,006
Cena mieszkania, USD 70,397
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 150.0
Cena za m², USD 9
Cena mieszkania, USD 1,341

Lokalizacja na mapie

Grodno, Białoruś
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny ASB Test
Grodno, Białoruś
Cena na żądanie
