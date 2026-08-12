Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Azerbejdżan
  3. Mieszkania
  4. Willa
  5. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Azerbejdżan

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Baku, Azerbejdżan
Willa 7 pokojów
Baku, Azerbejdżan
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż luksusowa willa w odległości spaceru od morza Oferujemy na sprzedaż przestronny…
$2,41M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Azerbejdżan

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się