  1. Realting.com
  2. Azerbejdżan
  3. Baku
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Baku, Azerbejdżan

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Baku, Azerbejdżan
Dom 5 pokojów
Baku, Azerbejdżan
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość znajduje się w najbardziej prestiżowym i cichym miejscu w centrum osady Bina, d…
$209,691
Parametry nieruchomości w Baku, Azerbejdżan

