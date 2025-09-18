  1. Realting.com
  2. Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Deweloperów
  3. Association of Real Estate Specialists of Ukraine

Association of Real Estate Specialists of Ukraine

Ukraina, Kijow
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Stowarzyszenie
Na platformie
Na platformie
6 lat
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Українська
Strona internetowa
Strona internetowa
www.asnu.net
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O Stowarzyszeniu

Od 1995 roku na Ukrainie działa Stowarzyszenie Specjalistów ds. Nieruchomości (Realtors) Ukrainy (ASN (p) U), publiczna organizacja zawodowa niedochodowa. Nasza organizacja zrzesza przedstawicieli z 25 regionów kraju w 32 miastach.

Jako stowarzyszenie publiczne wzywa się do stworzenia gospodarczych i prawnych mechanizmów tworzenia cywilizowanego rynku nieruchomości. Głównym zadaniem naszej organizacji jest zebranie specjalistów w dziedzinie nieruchomości wokół wspólnych problemów i interesów, ochrona praw pośredników oraz poszerzenie możliwości specjalistów w zakresie przedsiębiorczości, metodologii i rozwoju technicznego. Staramy się poprawić obsługę klienta i chronić interesy wszystkich podmiotów rynkowych.

Naszym celem w tym sensie jest usunięcie nieskrupulatnych i nieprofesjonalnych elementów rynku. Stowarzyszenie uważa za swój obowiązek zapewnienia legalności transakcji nieruchomości, informowania przejrzystości rynku, udziału w optymalizacji polityki podatkowej państwa. Stowarzyszenie realizuje instrukcje swoich członków w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Opracowaliśmy pierwszy pakiet dokumentów na Ukrainie na temat licencjonowania i certyfikacji specjalistów nieruchomości. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w opracowaniu projektu ustawy "O działalności reaktora", "Krajowe standardy działalności reaktora" oraz innych aktów prawnych i prawnych, regulujących funkcjonowanie rynku nieruchomości. Pracujemy nad ujednoliconym programem edukacyjnym dla pośredników nieruchomości.

Stowarzyszenie Specjalistów Nieruchomości (Realtors) Ukrainy stara się zwiększyć prestiż zawodu specjalisty nieruchomości. Stale współpracujemy z mediami i działem public relations, poprzez reklamę społeczną i korporacyjną, wpływając na opinie publiczne i tworząc je.

Zasady polityki zagranicznej Stowarzyszenia pozostają niezmienione - zawsze jesteśmy otwarci na współpracę i partnerstwo. Nasza organizacja utrzymuje kontakty z kolegami z różnych krajów. Staramy się wymieniać doświadczeniami, informować się nawzajem o naszych problemach i osiągnięciach. Stowarzyszenie Specjalistów ds. Nieruchomości Ukrainy stale współpracuje i prowadzi zbiorowe konferencje naukowe i praktyczne seminaria wraz z Międzynarodowym Funduszem Nieruchomości (IRPF) i Krajowym Stowarzyszeniem Realtors (NAR).

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 04:13
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Realting.com
Udać się