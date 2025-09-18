O Stowarzyszeniu

Od 1995 roku na Ukrainie działa Stowarzyszenie Specjalistów ds. Nieruchomości (Realtors) Ukrainy (ASN (p) U), publiczna organizacja zawodowa niedochodowa. Nasza organizacja zrzesza przedstawicieli z 25 regionów kraju w 32 miastach.

Jako stowarzyszenie publiczne wzywa się do stworzenia gospodarczych i prawnych mechanizmów tworzenia cywilizowanego rynku nieruchomości. Głównym zadaniem naszej organizacji jest zebranie specjalistów w dziedzinie nieruchomości wokół wspólnych problemów i interesów, ochrona praw pośredników oraz poszerzenie możliwości specjalistów w zakresie przedsiębiorczości, metodologii i rozwoju technicznego. Staramy się poprawić obsługę klienta i chronić interesy wszystkich podmiotów rynkowych.

Naszym celem w tym sensie jest usunięcie nieskrupulatnych i nieprofesjonalnych elementów rynku. Stowarzyszenie uważa za swój obowiązek zapewnienia legalności transakcji nieruchomości, informowania przejrzystości rynku, udziału w optymalizacji polityki podatkowej państwa. Stowarzyszenie realizuje instrukcje swoich członków w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Opracowaliśmy pierwszy pakiet dokumentów na Ukrainie na temat licencjonowania i certyfikacji specjalistów nieruchomości. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w opracowaniu projektu ustawy "O działalności reaktora", "Krajowe standardy działalności reaktora" oraz innych aktów prawnych i prawnych, regulujących funkcjonowanie rynku nieruchomości. Pracujemy nad ujednoliconym programem edukacyjnym dla pośredników nieruchomości.

Stowarzyszenie Specjalistów Nieruchomości (Realtors) Ukrainy stara się zwiększyć prestiż zawodu specjalisty nieruchomości. Stale współpracujemy z mediami i działem public relations, poprzez reklamę społeczną i korporacyjną, wpływając na opinie publiczne i tworząc je.

Zasady polityki zagranicznej Stowarzyszenia pozostają niezmienione - zawsze jesteśmy otwarci na współpracę i partnerstwo. Nasza organizacja utrzymuje kontakty z kolegami z różnych krajów. Staramy się wymieniać doświadczeniami, informować się nawzajem o naszych problemach i osiągnięciach. Stowarzyszenie Specjalistów ds. Nieruchomości Ukrainy stale współpracuje i prowadzi zbiorowe konferencje naukowe i praktyczne seminaria wraz z Międzynarodowym Funduszem Nieruchomości (IRPF) i Krajowym Stowarzyszeniem Realtors (NAR).