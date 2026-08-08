United Expo

Usługi

Co oferuje wystawa

- Szeroki wybór nieruchomości - dziesiątki tysięcy ofert: wille, apartamenty, kamienice, nieruchomości komercyjne.

- Udział międzynarodowy - wystawienie przedsiębiorstw i projektów z wielu krajów, w tym Turcji, Cypru, Hiszpanii, ZEA, Tajlandii, Malezji i innych.

- Program biznesowy - wykłady, seminaria i dyskusje panelowe z ekspertami w sprawach nieruchomości, inwestycji, jak również prawnych, podatkowych i migracyjnych.

- Doradztwo i wsparcie - przedstawiciele banków, doradców prawnych, deweloperów i agencji pomogą w spłacaniu kredytów hipotecznych, przetwarzaniu dokumentów i rezydencji poprzez inwestycje.

- Warunki specjalne - zniżki od deweloperów, bonusy i ekskluzywne oferty dla zwiedzających wystawę.