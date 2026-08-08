United Expo

United Property Expo to największa międzynarodowa wystawa zagranicznych nieruchomości i inwestycji.
Jest to platforma skupiająca czołowych deweloperów, agencje nieruchomości, fundusze inwestycyjne, architektów i projektantów z różnych krajów. Celem wystawy jest pomoc odwiedzającym i inwestorom w znalezieniu korzystnych ofert i uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji o zakupie, wynajmie i inwestowaniu za granicą.
Co oferuje wystawa
- Szeroki wybór nieruchomości - dziesiątki tysięcy ofert: wille, apartamenty, kamienice, nieruchomości komercyjne.
- Udział międzynarodowy - wystawienie przedsiębiorstw i projektów z wielu krajów, w tym Turcji, Cypru, Hiszpanii, ZEA, Tajlandii, Malezji i innych.
- Program biznesowy - wykłady, seminaria i dyskusje panelowe z ekspertami w sprawach nieruchomości, inwestycji, jak również prawnych, podatkowych i migracyjnych.
- Doradztwo i wsparcie - przedstawiciele banków, doradców prawnych, deweloperów i agencji pomogą w spłacaniu kredytów hipotecznych, przetwarzaniu dokumentów i rezydencji poprzez inwestycje.
- Warunki specjalne - zniżki od deweloperów, bonusy i ekskluzywne oferty dla zwiedzających wystawę.