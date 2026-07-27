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Hayat

Wielka Brytania, Greater London
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
Na platformie
2 lata 4 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Pomagamy naszym klientom z całego świata znaleźć i nabyć najbardziej atrakcyjne nieruchomości do życia, inwestowania i generowania pasywnych dochodów.

Usługi

Nasze podejście:

- Obiektywność w odniesieniu do celów inwestorów

- Wybór celów szczegółowych i budżetu
Analiza finansowa projektu

- In- dogłębna analiza rynku i modeli dochodów przez profesjonalnych analityków
Bezpieczeństwo prawne transakcji

- Pełna kontrola prawna
Pomoc po dokonaniu inwestycji (leasing, zarządzanie)

- Zarządzanie leasingiem i kontrola dochodów
■ Plan wyjścia / odsprzedaży

- Przygotowany przed inwestycją
Cena dla inwestora

- To samo, co bezpośrednio (płaci deweloper)
● Rentowność inwestorów

- Obliczone według rzeczywistych scenariuszy

Nasi partnerzy
2 agenci 3 agencji 4 dewelopera
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Deweloperzy (1)
Nasi agenci w Wielka Brytania
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Elena Birovchak
234 obiekty
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Trust Point International Real Estate Trust Point International Real Estate to wiodąca agencja nieruchomości specjalizująca się w nieruchomościach premium w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Dubaju, Turcji i na Cyprze Północnym. Dzięki stałemu zaangażowaniu w doskonałość zapewniamy fachowe do…
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golden house
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Wynajem krótkoterminowy 1
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