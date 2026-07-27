Pomagamy naszym klientom z całego świata znaleźć i nabyć najbardziej atrakcyjne nieruchomości do życia, inwestowania i generowania pasywnych dochodów.
Nasze podejście:
- Obiektywność w odniesieniu do celów inwestorów
- Wybór celów szczegółowych i budżetu
Analiza finansowa projektu
- In- dogłębna analiza rynku i modeli dochodów przez profesjonalnych analityków
Bezpieczeństwo prawne transakcji
- Pełna kontrola prawna
Pomoc po dokonaniu inwestycji (leasing, zarządzanie)
- Zarządzanie leasingiem i kontrola dochodów
■ Plan wyjścia / odsprzedaży
- Przygotowany przed inwestycją
Cena dla inwestora
- To samo, co bezpośrednio (płaci deweloper)
● Rentowność inwestorów
- Obliczone według rzeczywistych scenariuszy