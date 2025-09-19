SABBIANCO PROPERTIES LIMITED

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Sabbianco Properties powstała w 2004 roku jako licencjonowana i zatwierdzona agencja nieruchomości, która obecnie jest jedną z największych firm nieruchomości na Cyprze z siedzibą w
Nikozja, Limassol, Larnaka, Pafos i w Paralimni. Posiadamy wysoko przeszkolony i doświadczony personel, który może pomóc klientowi i zaoferować wyłączną obsługę i wsparcie podczas procesu transakcji nieruchomości, która jest podstawową filozofią firmy.
Usługi
Naszym głównym celem jest wprowadzenie innowacyjnych pomysłów i sposobów obsługi naszych klientów Podstawowym celem i zachętą jest służenie nabywcom przed oraz w trakcie i po zakupie nieruchomości.
Dzięki współpracy z Dom Real Estate, to pozwoli na zakup, sprzedaż lub wynajem nieruchomości na Cyprze za najlepszą cenę. Nasz katalog zawiera setki propozycji wynajmu i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Wybór przedmiotu i realizacja transakcji będą przeprowadzane przez sp…
First Class Homes to wiodąca, licencjonowana agencja nieruchomości z siedzibą w Limassol na Cyprze. Firma oferuje porady dotyczące krótko- i długoterminowych inwestycji w nieruchomości na Cyprze. Łącząc naszą rozległą wiedzę na temat cypryjskiego rynku nieruchomości z mnóstwem nieruchomości …
Założona w 2016 r. Vidi Group Property Developers to cypryjska firma, która rozwija szeroką gamę inwestycji w nieruchomości mieszkalne i komercyjne w najlepszych lokalizacjach w Limassol. Nasz sukces polega na dostosowaniu globalnych koncepcji nieruchomości w celu zapewnienia Cyprowi pomysło…
Od wielu lat nasza firma z powodzeniem współpracuje z wiodącymi firmami budowlanymi i bankami na Cyprze, z dużymi agencjami nieruchomości w Rosji, Anglii i innych krajach, z wysoce profesjonalnymi i renomowanymi prawnikami, architektami i projektantami na Cyprze i za granicą.Nasza firma (APL…