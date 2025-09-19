SABBIANCO PROPERTIES LIMITED

O agencji

Sabbianco Properties powstała w 2004 roku jako licencjonowana i zatwierdzona agencja nieruchomości, która obecnie jest jedną z największych firm nieruchomości na Cyprze z siedzibą w Nikozja, Limassol, Larnaka, Pafos i w Paralimni. Posiadamy wysoko przeszkolony i doświadczony personel, który może pomóc klientowi i zaoferować wyłączną obsługę i wsparcie podczas procesu transakcji nieruchomości, która jest podstawową filozofią firmy.