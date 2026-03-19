Apartamenty Pavlov - apartamenty w regionie Kaliningrad.

Mamy ponad 140 designerskich apartamentów w Kaliningradzie, Svetlogorsku, Zelenogradsku i Baltiysku. Podróżuj z nami!

W każdym z naszych studio:

• Snow- biały pościel i akcesoria do kąpieli. W łazience znajduje się: wanna lub prysznic, suszarka do włosów, pralka.

• Kuchnia jest w pełni wyposażona: wszystkie możliwe i nowoczesne urządzenia + naczynia do życia.

High-speed Wi- Fi, IP- TV telewizja cyfrowa z subskrypcją kin online.

• Zwracamy szczególną uwagę na czystość - profesjonalne czyszczenie przed każdym wyścigiem.

• W samym pokoju lub w holu jest ekspres do kawy z pysznym ziarnem kawy, apteczka, żelazko, deska do prasowania i chłodnica z wodą pitną.

• Transfer do / z lotniska jest możliwy (za dodatkową opłatą).

Wynajmuję emocjonalne samochody na specjalnych warunkach.

• Witamy najmniejszych i najważniejszych gości. Na życzenie dla nich, zapewniamy bed- manege, garnek.

Poczuj ostrożność w każdym szczególe - Apartamenty Pavlov!