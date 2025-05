NLM Consultancy

O agencji

Witamy w NLM Doradztwo, agencja nieruchomości, która idealnie nadaje się do pomocy tym, którzy chcą inwestować w Czarnogórze i aby ta inwestycja była pod opieką, lub tym, którzy chcą uczynić ten piękny kraj ich domem.



Korzystamy z naszych doświadczeń życia tutaj, aby poprowadzić Cię w ciągu miesięcy przed przyjazdem do pomyślnego zakończenia przygody nieruchomości. Pozwól nam korzystać z naszej wiedzy i połączeń we wszystkich dziedzinach własności, które obejmują między innymi:



Sprzedaż i zakupy

Czynsze

Renowacje właściwości kamiennych lub używanych

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Wystrój, konstrukcja, stylizacja i wyposażenie nowszych właściwości



Zapewniamy Państwu unikalny pakiet dostosowany do Państwa szczególnych potrzeb. A jeśli jesteś już wystarczająco szczęśliwy, aby żyć tutaj i chcesz zmienić miasta, upgrade lub spadek, możemy pomóc z tym też!