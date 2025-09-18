O agencji

Posiadamy bogate doświadczenie ponad 10 lat w zakresie bułgarskiej sprzedaży nieruchomości. Nadal świadczymy następujące usługi: - zakup nieruchomości w Bułgarii, w tym wszystkich kurortów morskich i narciarskich, miast Burgas, Warna, domów wiejskich, gruntów do różnych celów, obiektów komercyjnych; - Sprzedaż nieruchomości w Bułgarii, wszystkie kurorty morskie w Bułgarii, miasta Burgas, Warna, domy wiejskie, obiekty handlowe do różnych celów: restauracje, sklepy, biura, pomieszczenia do prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej w Bułgarii (salon kosmetyczny, piekarnia, naprawy, serwis, studio nagraniowe, centrum medyczne lub fitness); - W ciągu ostatnich kilku lat aktywnie rozwijaliśmy działalność w zakresie wynajmu nieruchomości w Bułgarii, promując nieruchomości nad morzem i odnieśliśmy całkiem duże sukcesy! Za pośrednictwem naszej agencji można wynająć własne apartamenty w Bułgarii lub wynająć apartamenty dla siebie. Jesteśmy profesjonalnie zaangażowani w obsługę, wykonując pełne-zakres realizacji pracy: przygotowanie mieszkania do wynajęcia, wyposażenie mieszkania, wyszukiwanie klientów, rezerwacja, spotkanie gości na lotnisku i sprawdzenie w oparciu o 24 godziny, sprzątanie, obliczenia, płatności usług użyteczności publicznej i podatków w Bułgarii, usługi handlowe dla gości, wynajem samochodów; - Wniosek o bułgarskie wizy turystyczne, bułgarskie wizy na nieruchomości, wizy D; - Możesz również kupić bilety lotnicze do Bułgarii na loty planowe lub loty na skwarce za pośrednictwem naszej firmy lub naszych partnerów, - Wniosek o ubezpieczenie w Bułgarii; - Dla tych, którzy potrzebują wsparcia prawnego w Bułgarii, aby przygotować dokumenty do transakcji kupna i sprzedaży w Bułgarii, oferujemy wszystkie niezbędne usługi, w tym porady prawne dotyczące nieruchomości i rejestracji dokumentu pobytowego w Bułgarii.