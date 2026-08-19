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Muve Home

Turcja,
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
2 lata 10 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Čeština, Slovenščina, Türkçe
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Nasi agenci w World
Veronika Psotna
Veronika Psotna
Agencje w pobliżu
Irlanya Homes
Turcja, Yaylali
Rok założenia firmy 2003
Nieruchomości mieszkalne 1
Irlanya Homes jest oficjalnym zarejestrowanym znakiem towarowym i zajmuje się nieruchomościami w prowincji Alanya w mieście Antalya w Turcji, znanym jako jedna z najbardziej dochodowych lokalizacji w Europie do inwestowania w (przez "Miejsce w słońcu"), gdzie znajdziesz kilka niesamowitych t…
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eturkey
Turcja, Konyaalti
Rok założenia firmy 2003
RoyalAdrasan JSC specjalizuje się w wyborze, sprzedaży i wynajmie tureckich nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych: od niedrogich apartamentów do luksusowych willi i wielkich działek ziemi.Ma niesamowitą historię: została założona w Turcji przez rodzimego z WNP, Sherikbek Akimov, w 2002 r…
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Comfort homes
Turcja, Alanya
Rok założenia firmy 2009
Nieruchomości mieszkalne 10 Nieruchomości komercyjne 1 Działki 1
Multifunctional Company Comfort Homes Ins Eml Ltd została oficjalnie założona w Republice Turcji, ale ma wielu partnerów i brunche na całym świecie.Nasz zespół - młodzi i ambitni ludzie - jest daleki od standardowych sposobów pracy. Z nami można nie tylko kupić, sprzedać, wynająć lub pożyczy…
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ALAIYE HOME CONSTRUCTION
Turcja, Alanya
Nieruchomości mieszkalne 3
Alaiye Home & Yılmaz Turhan Insaat Company została założona w 1987 roku i stała się jedną z najlepszych i najbardziej niezawodnych firm budowlanych na Riwierze Alanya. Od 20 lat firma specjalizuje się w budownictwie i marketingu budynków mieszkalnych i kompleksów na bazie klucz w całej Alany…
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MAT INVESTMENT
Turcja, Marmara Region
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości mieszkalne 3
Mat Investment - pomost między tureckimi deweloperami nieruchomości a międzynarodowymi inwestorami nieruchomościMat Investment to firma zajmująca się obsługą nieruchomości i deweloperem, która znajduje się w Stambule w Turcji. Z ponad 10 lat doświadczenia, ma renomowaną świadomość marki nie …
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