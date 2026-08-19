Turcja, Yaylali

Irlanya Homes jest oficjalnym zarejestrowanym znakiem towarowym i zajmuje się nieruchomościami w prowincji Alanya w mieście Antalya w Turcji, znanym jako jedna z najbardziej dochodowych lokalizacji w Europie do inwestowania w (przez "Miejsce w słońcu"), gdzie znajdziesz kilka niesamowitych t…