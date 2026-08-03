O agencji

O Agencji

Montenegro Properties to niezależna agencja nieruchomości butikowych specjalizująca się w nieruchomościach premium i luksusowych w całej Czarnogórze.

Powołany w 2006 roku, pomagamy międzynarodowym nabywcom odkrywać wyjątkowe domy, wille nabrzeża, historyczne kamienne domy, możliwości inwestycyjne i ekskluzywne nowe rozwiązania na wybrzeżu Adriatyku od prawie dwóch dziesięcioleci.

Nasza wiedza wykracza daleko poza poszukiwania nieruchomości. Prowadzimy klientów przez każdy etap procesu nabywania - od wyboru odpowiedniej własności i prowadzenia due diligence do koordynacji prawnej, pomocy rezydentury i wsparcia po zakupie.

Z głęboką wiedzą na temat rynku lokalnego, perspektywą międzynarodową i zindywidualizowanym podejściem uważamy, że zakup nieruchomości powinien być zarówno bezpieczny, jak i przyjemny. Każdy klient otrzymuje szczególną uwagę, szczerą poradę i dostęp do możliwości, które odpowiadają ich indywidualnym celom.

Niezależnie od tego, czy szukasz domu wakacyjnego, stałego zamieszkania czy inwestycji długoterminowej, Montenegro Properties jest Twoim zaufanym partnerem w Czarnogórze.