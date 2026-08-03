O Agencji
Montenegro Properties to niezależna agencja nieruchomości butikowych specjalizująca się w nieruchomościach premium i luksusowych w całej Czarnogórze.
Powołany w 2006 roku, pomagamy międzynarodowym nabywcom odkrywać wyjątkowe domy, wille nabrzeża, historyczne kamienne domy, możliwości inwestycyjne i ekskluzywne nowe rozwiązania na wybrzeżu Adriatyku od prawie dwóch dziesięcioleci.
Nasza wiedza wykracza daleko poza poszukiwania nieruchomości. Prowadzimy klientów przez każdy etap procesu nabywania - od wyboru odpowiedniej własności i prowadzenia due diligence do koordynacji prawnej, pomocy rezydentury i wsparcia po zakupie.
Z głęboką wiedzą na temat rynku lokalnego, perspektywą międzynarodową i zindywidualizowanym podejściem uważamy, że zakup nieruchomości powinien być zarówno bezpieczny, jak i przyjemny. Każdy klient otrzymuje szczególną uwagę, szczerą poradę i dostęp do możliwości, które odpowiadają ich indywidualnym celom.
Niezależnie od tego, czy szukasz domu wakacyjnego, stałego zamieszkania czy inwestycji długoterminowej, Montenegro Properties jest Twoim zaufanym partnerem w Czarnogórze.
Usługi
• Luksusowe wyszukiwanie nieruchomości dostosowane do Państwa wymagań
• Wyłączne i pozarynkowe możliwości nieruchomości
• Apartamenty, wille, nabrzeże i zabytkowe kamienne domy
• Doradztwo inwestycyjne i spostrzeżenia rynkowe
• Przeglądy nieruchomości i spersonalizowane wycieczki inspekcyjne
• Prawne badanie due diligence i przegląd dokumentacji
• Koordynacja z prawnikami, notariuszami i bankami
• Pomoc w udzielaniu zezwoleń na pobyt
• Negocjacje zakupu i zarządzanie transakcjami
• Zarządzanie nieruchomościami i wsparcie po sprzedaży
• Zaufana sieć architektów, projektantów i wykonawców
• Wielojęzyczna pomoc w języku angielskim, serbskim i rosyjskim