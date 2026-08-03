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Montenegro Properties

Czarnogóra,
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2006
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
www.montenegroproperties.com/
Godziny pracy
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O agencji

O Agencji

Montenegro Properties to niezależna agencja nieruchomości butikowych specjalizująca się w nieruchomościach premium i luksusowych w całej Czarnogórze.

Powołany w 2006 roku, pomagamy międzynarodowym nabywcom odkrywać wyjątkowe domy, wille nabrzeża, historyczne kamienne domy, możliwości inwestycyjne i ekskluzywne nowe rozwiązania na wybrzeżu Adriatyku od prawie dwóch dziesięcioleci.

Nasza wiedza wykracza daleko poza poszukiwania nieruchomości. Prowadzimy klientów przez każdy etap procesu nabywania - od wyboru odpowiedniej własności i prowadzenia due diligence do koordynacji prawnej, pomocy rezydentury i wsparcia po zakupie.

Z głęboką wiedzą na temat rynku lokalnego, perspektywą międzynarodową i zindywidualizowanym podejściem uważamy, że zakup nieruchomości powinien być zarówno bezpieczny, jak i przyjemny. Każdy klient otrzymuje szczególną uwagę, szczerą poradę i dostęp do możliwości, które odpowiadają ich indywidualnym celom.

Niezależnie od tego, czy szukasz domu wakacyjnego, stałego zamieszkania czy inwestycji długoterminowej, Montenegro Properties jest Twoim zaufanym partnerem w Czarnogórze.

Usługi

Usługi

• Luksusowe wyszukiwanie nieruchomości dostosowane do Państwa wymagań

• Wyłączne i pozarynkowe możliwości nieruchomości

• Apartamenty, wille, nabrzeże i zabytkowe kamienne domy

• Doradztwo inwestycyjne i spostrzeżenia rynkowe

• Przeglądy nieruchomości i spersonalizowane wycieczki inspekcyjne

• Prawne badanie due diligence i przegląd dokumentacji

• Koordynacja z prawnikami, notariuszami i bankami

• Pomoc w udzielaniu zezwoleń na pobyt

• Negocjacje zakupu i zarządzanie transakcjami

• Zarządzanie nieruchomościami i wsparcie po sprzedaży

• Zaufana sieć architektów, projektantów i wykonawców

• Wielojęzyczna pomoc w języku angielskim, serbskim i rosyjskim

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Montenegro Properties
Montenegro Properties
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