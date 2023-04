Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)

Nasza firma została założona w 1996 roku i zajmuje się turystyką, handlem i nieruchomościami. W 2002 r. Otwarto nową firmę - „DUKI KOMERC DOO”, która obejmowała agencję nieruchomości „KAMIN”", przeznaczone do mediacji w sprzedaży i zakupie nieruchomości na wybrzeżu Czarnogóry, od Herceg Novi do Ulcinj i całej Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji itp. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie z nieruchomościami, agencja „KAMIN” pozyskała partnerów biznesowych w Czarnogórze oraz w byłych krajach Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Polska, Węgry, Francja itp., Z którymi mamy bardzo udaną współpracę. W naszej ofercie znajduje się ponad 2000 nieruchomości: domy, apartamenty, działki, hotele, motele, wille, powierzchnie biurowe i projekty inwestycyjne czekające na nowych inwestorów. Jako poważna agencja dążymy do rozszerzenia naszej oferty, abyśmy mogli osiągnąć najlepszy możliwy sposób zaspokojenia potrzeb naszych klientów i klientów oraz powierzenia nam ich nieruchomości, abyśmy mogli je prezentować, reklamować i sprzedawać, co jest wzajemnie satysfakcjonującym celem. Ponadto zapewniamy klientom najlepsze warunki sprzedaży i zakupu nieruchomości. Łączymy kupujących i sprzedających, aby mogli omówić szczegóły nieruchomości.