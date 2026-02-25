Untitled, user # 55099

O agencji

Co to jest MIPIF?

MIPIF jest platformą, która od 2017 roku łączy specjalistów rynku nieruchomości, inwestorów prywatnych i ludzi zainteresowanych przeprowadzką za granicę. Jedna nazwa - wiele manifestacji:

konferencje dla specjalistów;

wystawy w formacie online i offline;

wystąpienia ekspertów;

webinary na zagranicznych nieruchomości, kwestie uzyskania obywatelstwa, funkcje podatkowe, kredyty hipoteczne, adaptacja za granicą;

własna platforma do przechowywania wydarzeń online;

społeczności ekspertów na Telegram;

Cyfrowa promocja towarów i usług w dziedzinie nieruchomości zagranicznych.

MIPIF w liczbach

MIPIF jest sztandarem branży imprez na rynku nieruchomości. W naszych aktywach:

3 konferencje dla ekspertów w Hiszpanii;

30 dużych wystaw zagranicznych nieruchomości w Moskwie i St.Petersburgu;

własna platforma wydarzeń online;

5 wystaw online i 3 konferencji online w środku pandemii Coronavirus;

Doświadczenie w prowadzeniu wystawy online w języku angielskim;

1500 + odwiedzających na każdym zdarzeniu offline;

350 + odwiedzających na każdej stronie internetowej;

50 + wystawcy na każdym wydarzeniu.

MIPIF łączy ludzi i pomysły, dając początek nowym osiągnięciom. Tutaj można znaleźć nie tylko przydatne informacje, dobra nieruchomość od zaufanego dewelopera, szczegółowe odpowiedzi na pytania od eksperta, ale także ciekawy projekt inwestycyjny, niezawodny partner biznesowy i, wreszcie, tylko miła, ciepła atmosfera przyjaznej firmy podobnie myślących ludzi.