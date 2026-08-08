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Mery Estate

гр.Несебър,ул.Плиска 9
;
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Nasi agenci w Bułgaria
Anelia Grozeva
Anelia Grozeva
Agencje w pobliżu
Oazis realty
Bułgaria, Nesebyr
Rok założenia firmy 2020
Nieruchomości mieszkalne 1823 Nieruchomości komercyjne 128
Bułgarska agencja nieruchomości "Oasis reality". Nasza własna baza danych zawiera ponad 500 wyjątkowych sprawdzonych właściwości. Znajdujemy się na południowym wybrzeżu kraju w mieście Nesebar.Sprzedajemy mieszkania, domy, obiekty inwestycyjne, podstawowe i wtórne nieruchomości. Ponadto poma…
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My Sunny Bulgaria
Bułgaria, Svilengrad
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 6 Wynajem długoterminowy 1
My z „MySunnyBulgaria” jesteśmy firmą z młodym i dynamicznym zespołem, specjalizującym się w dziedzinie profesjonalnej mediacji w zakresie sprzedaży-handlu lub wynajmu relacji dla wszystkich rodzajów nieruchomości – mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, przemysłowe, działki i domy, a także …
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BESTAY PROPERTY LTD
Bułgaria, Sofia City
Rok założenia firmy 2004
Nieruchomości mieszkalne 17 Nieruchomości komercyjne 11 Działki 1
Bestay Property - agencja nieruchomości, która wspiera ludzi w znalezieniu lub sprzedaży ich domu, ziemi lub innych nieruchomości w Sofii i w całej Bułgarii. Pomagamy firmom w osiąganiu sukcesu, nabywając lub sprzedając lokale mieszkaniowe, biura, hotele, sklepy, restauracje lub inne nieruch…
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Atikante Estates
Bułgaria, Sofia City
Nieruchomości mieszkalne 1
Agencja nieruchomości nowej generacji.Używamy najdroższych technologii:3D wirtualna rzeczywistość;Jakość zdjęć HD;dokładne badania architektoniczne i szkice pomieszczeń;wdrażanie mediów społecznościowych w celu dotarcia do większej liczby klientów;bezpłatna porada prawna, architektoniczna i …
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Avrora Plus
Bułgaria, Burgas
Rok założenia firmy 2002
Nieruchomości mieszkalne 121 Nieruchomości komercyjne 4 Działki 16
Agencja AURORA PLUS jest członkiem NREA (bułgarskiego stowarzyszenia agencji nieruchomości), który pracuje na bułgarskim rynku nieruchomości od ponad 15 lat. Sprzedaż i wynajem domów miejskich i wypoczynkowych, domów, działek na rozwój i nieruchomości biznesowych. Członek stowarzyszony: CERE…
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