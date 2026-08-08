Mery Estate

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Bułgarska agencja nieruchomości "Oasis reality". Nasza własna baza danych zawiera ponad 500 wyjątkowych sprawdzonych właściwości. Znajdujemy się na południowym wybrzeżu kraju w mieście Nesebar.Sprzedajemy mieszkania, domy, obiekty inwestycyjne, podstawowe i wtórne nieruchomości. Ponadto poma…
My z „MySunnyBulgaria” jesteśmy firmą z młodym i dynamicznym zespołem, specjalizującym się w dziedzinie profesjonalnej mediacji w zakresie sprzedaży-handlu lub wynajmu relacji dla wszystkich rodzajów nieruchomości – mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, przemysłowe, działki i domy, a także …
Bestay Property - agencja nieruchomości, która wspiera ludzi w znalezieniu lub sprzedaży ich domu, ziemi lub innych nieruchomości w Sofii i w całej Bułgarii. Pomagamy firmom w osiąganiu sukcesu, nabywając lub sprzedając lokale mieszkaniowe, biura, hotele, sklepy, restauracje lub inne nieruch…
Agencja nieruchomości nowej generacji.Używamy najdroższych technologii:3D wirtualna rzeczywistość;Jakość zdjęć HD;dokładne badania architektoniczne i szkice pomieszczeń;wdrażanie mediów społecznościowych w celu dotarcia do większej liczby klientów;bezpłatna porada prawna, architektoniczna i …
Agencja AURORA PLUS jest członkiem NREA (bułgarskiego stowarzyszenia agencji nieruchomości), który pracuje na bułgarskim rynku nieruchomości od ponad 15 lat. Sprzedaż i wynajem domów miejskich i wypoczynkowych, domów, działek na rozwój i nieruchomości biznesowych. Członek stowarzyszony: CERE…