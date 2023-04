Mercury Group

VEVI — Agencja nieruchomości oznacza Vera i Victoria - Vera ( Wiara ) w nas i sukces Twojej firmy z nami! Staramy się, aby każdy klient czuł się wyjątkowo. Główne zasady naszej pracy to: dbanie o interesy klienta, całkowita poufność i legalność wszystkich transakcji. Dlatego około 70% klientów przychodzi do nas na polecenie swoich przyjaciół i znajomych. Jako jedna z największych agencji nieruchomości w mieście Bar, mamy dużą bazę nieruchomości: mieszkanie, dom, grunt lub nieruchomość komercyjną. Możemy zaoferować różne opcje zakupu, od “ świeżego ” kupowania w nowo wybudowanych domach po zakup skromnego domu. Nasi eksperci zawsze chętnie pomagają w wyborze nieruchomości: mogą z łatwością wybrać najlepszą opcję spośród wszystkich nieruchomości w Czarnogórze dostępnych obecnie w bazie danych. Nasza agencja nieruchomości współpracuje bezpośrednio z inwestorami, deweloperami i firmami budowlanymi, co pozwala nam dokonywać znacznych rabatów dla naszych cenionych klientów.