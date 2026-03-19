LUXUS HOMES INTERNATIONAL

Dubai · Spain · England · Dom. Rep.
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2018
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Strona internetowa
www.luxus-homes.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

LUXUS HOMES jest międzynarodową agencją nieruchomości. Specjalizujemy się w sprzedaży nowych luksusowych nieruchomości na kilku rynkach, takich jak Hiszpania, Cypr, Anglia, Szwajcaria, Dubaj i Miami. Nasz doświadczony zespół składający się z profesjonalnych, wielojęzycznych agentów nieruchomości oferuje doskonałą kompleksową obsługę podczas całego procesu kupna-sprzedaży i po jego zakończeniu.


Filozofia naszej firmy opiera się na wysokim profesjonalizmie, uczciwości, efektywności i przejrzystości. Nasi agenci są oddani tym wartościom, dzięki czemu mogą nam Państwo zaufać. Obrót nieruchomościami jest naszą pasją. My nie sprzedajemy tylko nieruchomości, my sprzedajemy emocje i wyższą jakość życia! W ten sposób naszym największym celem jest uszczęśliwianie naszych klientów i spełnianie ich marzeń o posiadaniu domu i wspaniałych inwestycjach. Dla tego żyjemy i pracujemy z pasją. 

Usługi

Nasza oferta usług all inclusive:

- Fachowa wiedza i doświadczenie w zakresie nowych nieruchomości

- Profesjonalna ocena potrzeb i doradztwo

- Ciekawe oferty dostosowane do Państwa kryteriów wyszukiwania

- 0% prowizji dla naszych klientów kupujących

- Planowanie podróży i organizacja wizyt

- Transfer lotnisko-hotel-wizyty-przewodnik

- Sprawdzanie umów i dokumentów dotyczących nieruchomości

- Finansowanie przez banki krajowe do wysokości 70% wartości hipoteki

- Krajowe konto bankowe, numer podatkowy i wiza

- Licencja wynajmującego dla Twojej nowej nieruchomości

- Podłączenie wody, prądu i internetu

- Ubezpieczenie domu i system alarmowy

- Pośrednictwo w znalezieniu prawników i doradców podatkowych

- Architektura wnętrz i zarządzanie wynajmem jako usługa dodatkowa

- Lot i zakwaterowanie w luksusowym hotelu 5-gwiazdkowym podczas podróży *

- Założenie firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (0-9% podatków) *

 

* Jeśli kupisz nieruchomość za pośrednictwem naszej agencji, zarezerwujemy dla Ciebie loty i zakwaterowanie w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu spa. Oferta obejmuje 2 noclegi dla 2 osób podczas podróży w celu podpisania umowy kupna. Oferta rezerwacji lotów i hotelu nie może być łączona z innymi promocjami, takimi jak rabaty lub vouchery oferowane przez naszą agencję. Usługa założenia firmy w Dubaju nie obejmuje kosztów licencji biznesowej ani innych ewentualnych opłat, takich jak opłaty wizowe i opłaty za zarejestrowanie siedziby firmy.

Mario Dinescu
Solvita van Osch
Ilia Lorenz
Kim Schmidt
Agencje w pobliżu
Planeta
Hiszpania, Vega Baja del Segura
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 47 Nieruchomości komercyjne 3
Planeta Spain to firma nieruchomości o wyglądzie forward- looking, która pomaga znaleźć jakiekolwiek nieruchomości mieszkalne lub komercyjne do swoich potrzeb. Pomożemy Ci wybrać swój przyszły dom, wprowadzić Cię do wszystkich okolicznych obszarów i atrakcji. Otrzymasz również pełne informac…
Zostaw prośbę
Mallorca Prime Homes
Hiszpania, Santa Ponsa
Jesteśmy agentem nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i wynajmu ekskluzywnych nieruchomości w Mallorca.Nasi pracownicy są wysoko wykwalifikowani i często aktualizowani w dziedzinie nieruchomości. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć i pomóc w różnych językach: angielskim,…
Zostaw prośbę
WTG Spain
Hiszpania, Orihuela
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 1025
Dziś wielu inwestorów z całego świata chcą kupić nieruchomości w Hiszpanii.I ten trend jest całkiem zrozumiały, ponieważ Królestwo Iberyjskie jest prawie idealnym miejscem do rekreacji tymczasowej, stałego pobytu i wynajmu mieszkań. Często cudzoziemcy są bardzo zainteresowani nieruchomośc…
Zostaw prośbę
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL, S.L.
Hiszpania, lAlfas del Pi
Rok założenia firmy 2007
SpainLuxInvest jest jednym z najlepszych przedstawicieli w kwestii sprzedaży luksusowych nieruchomości na rynku hiszpańskim, a zwłaszcza na Costa Blanca, oferując dokładnie to, czego ludzie chcą od wysokiej jakości życia i doskonałe wakacje w Hiszpanii!W naszym katalogu znajduje się ponad 20…
Zostaw prośbę
Ole Internacional / Casadebanco
Hiszpania, Orihuela
Rok założenia firmy 1997
Nieruchomości mieszkalne 1263 Nieruchomości komercyjne 16
Ole International to agencja nieruchomości z siedzibą w Costa Blanca w 1998 roku, utworzona przez zespół wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem w sektorze nieruchomości.W naszej firmie mamy duży portfel domów do zaoferowania naszym klientom, od Costa del Sol do Costa Brava, ch…
Zostaw prośbę
