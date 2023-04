Jesteśmy agentem nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży i wynajmie ekskluzywnych nieruchomości na Majorce.

Nasi pracownicy są wysoko wykwalifikowani i często aktualizowani w dziedzinie nieruchomości. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć i pomagać w różnych językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.

Naszą etyką pracy jest koncentrowanie się na każdym kliencie i jego potrzebach, zawsze z szacunkiem i profesjonalizmem. Oferujemy również pomoc prawną przy zakupie lub wynajmie willi, domku, mieszkania lub innego rodzaju nieruchomości na Majorce. Możemy poradzić sobie ze wszystkimi papierkowymi robotami i legalnościami związanymi z przeniesieniem nieruchomości.

Majorka Prime Homes wybiera najbardziej ekskluzywne nieruchomości na wyspie, niezależnie od tego, czy są to wille, luksusowe domy czy apartamenty z widokiem na morze. Majorka jest idealnym miejscem do życia, ponieważ oferuje szeroką gamę piaszczystych plaż, skalistych zatoczek i pięknych wiosek we wnętrzu wyspy i wzdłuż pasma górskiego Sierra de Tramuntana.

Oferujemy wysoki standard usług, aby być wyjątkowym w sektorze nieruchomości.

Nasze wartości: • Profesjonalizm: Starannie wybieramy wysokiej jakości i atrakcyjne właściwości, przeprowadzając spersonalizowane badanie dostosowane do Twojego gustu i budżetu. • Wiarygodność: nasze wieloletnie doświadczenie na ekskluzywnym rynku nieruchomości jest naszą najlepszą gwarancją, a całkowita satysfakcja naszego klienta może za to ręczyć. • Jakość: Mamy wielojęzyczny zespół ( angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański ) z dużym doświadczeniem w sektorze nieruchomości. Zapewniamy szeroki zakres usług, aby umożliwić zakup i wynajem nieruchomości • Doskonałość: nasza spersonalizowana usługa jest całkowicie dostosowana do twoich wymagań. Indywidualna uwaga i ciężka praca wyróżniają nas spośród innych w naszej dziedzinie. • Ekskluzywność: każdy klient jest wyjątkowy, ma określone potrzeby i zasługuje na szczególną uwagę. Naszym celem jest zrozumienie, dostosowanie się i zaspokojenie potrzeb naszego klienta. • Uniwersalność: Różne kultury, języki i narodowości naszych klientów motywują nas do zrozumienia i trwałego dostosowania się do nich.