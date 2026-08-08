IP Algaliev

Rosja, Centralny Okręg Federalny

City Real Estate Center jest stabilną, z powodzeniem działającą firmą, która zdobyła zaufanie zarówno sprzedawców, jak i kupców, nie tylko w Rosji, ale także za granicą. Zapewniamy otwartość i przejrzystość każdej transakcji, dlatego wielu klientów współpracuje z nami od wielu lat