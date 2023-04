Investment Realty Group

Opis

"„Agencja nieruchomości w Albanii otwarta od 2008 roku z ponad 30 agentami czyni nas jedną z największych w kraju. Century 21 to marka nieruchomości, składająca się z około 800 niezależnych i zarządzanych franczyzowych biur maklerskich w 80 krajach na całym świecie z ponad 118 000 niezależnych specjalistów od sprzedaży. Century 21 IRG jest częścią globalnej marki od 2008 r. Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, które generują dochód lub w inny sposób są przeznaczone na cele inwestycyjne, a nie jako główna rezydencja. Inwestorzy często posiadają wiele nieruchomości, z których jedna służy jako główna rezydencja, a pozostałe służą do generowania dochodów z wynajmu i zysków poprzez wzrost cen ”."