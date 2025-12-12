INTERNATIONAL Real Estates

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Witamy w Universal Property Group - zespół zmotywowanych specjalistów nieruchomości z głębokim doświadczeniem na bułgarskim rynku nieruchomości!Nasza wiedza i doświadczenie pochodzą z 2006 roku i staramy się utrzymać nienaganną reputację przez lata.Specjalizujemy się w nieruchomościach położ…
Spółka została założona w 2013 r. Głównym celem agencji "Plac" jest odpowiednia pomoc w zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Pragniemy ulepszyć, wejść na nowe rynki poza Bułgarią i być wyjątkowi w stosunku do naszych klientów.Nasza misja: zaspokojenie potrzeb naszych klientów, odpowiada ich …
Agencja nieruchomości Ginу Dom zajmuje się mediacją między sprzedawcami a nabywcami nieruchomości.
Zajmujemy się również pracami budowlanymi i wykończeniowymi.
Mediaujemy również w większych projektach inwestycyjnych.
Oferujemy różnorodne nieruchomości w okolicy Burgas - na przykład…
Agencja nieruchomości nowej generacji.Używamy najdroższych technologii:3D wirtualna rzeczywistość;Jakość zdjęć HD;dokładne badania architektoniczne i szkice pomieszczeń;wdrażanie mediów społecznościowych w celu dotarcia do większej liczby klientów;bezpłatna porada prawna, architektoniczna i …
Agencja AURORA PLUS jest członkiem NREA (bułgarskiego stowarzyszenia agencji nieruchomości), który pracuje na bułgarskim rynku nieruchomości od ponad 15 lat. Sprzedaż i wynajem domów miejskich i wypoczynkowych, domów, działek na rozwój i nieruchomości biznesowych. Członek stowarzyszony: CERE…