Opis

EMR Real Estate Investment and Consultancy to turecka firma inwestycyjna w nieruchomości, która jest właścicielem, rozwija, zarządza wysokiej jakości inwestycjami w nieruchomości. Prawie 15 lat doświadczenia, pracując na arenie międzynarodowej, w projektach inwestycyjnych dotyczących nieruchomości ’ sprzedaż i marketing, budownictwo Realizacja projektu, a także praktyki polityczne i prawne, dał nam dogłębną wiedzę i ogromne doświadczenie, umożliwiając nam profesjonalną pomoc i obsługę naszych klientów z naszymi profesjonalistami z języka angielskiego, arabskiego, francuskiego, farsi i azerskiego. Nasza wizja przyszłości ma być znaną firmą w Turcji pod względem nieruchomości i inwestycji. Ponadto, przynosząc bezpośrednie inwestycje zagraniczne do kraju i koncentrując się na wiarygodności i innowacjach. Jesteśmy w pełni zdeterminowani, aby oferować najlepsze usługi naszym obecnym i przyszłym klientom.