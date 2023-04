Opis

Gościnność EMF została znaleziona w 2019 roku przez osoby, które chcą czuć się jak w domu w innych miastach i szukać tego komfortu i wygody. Nasza firma, która ma apartamenty w najpopularniejszych miastach Turcji, łączy luksus, komfort i ciepło. Mamy zaszczyt gościć Cię w naszych różnych domach w Stambule, Antalyi i Bodrum, nie zapominaj, że nasz dom jest Twoim domem! Gościnność EMF ma na celu zapewnienie najwyższej jakości usług swoim klientom i zapewnienie ich satysfakcji. Nasze wartości oparte są na jakości, obsłudze i lokalnej wiedzy specjalistycznej. Nasi gospodarze osobiście powitają Cię przy odprawie i kasie, a na wypadek najmniejszej potrzeby będą tylko telefon. Jako EMF pomyśleliśmy o każdym drobnym szczególe, ponieważ wiemy z własnego doświadczenia, jak denerwujące jest noszenie przedmiotów takich jak ręczniki, pościel i przybory kuchenne. Wszystko, co musisz zrobić, aby zatrzymać się w wypożyczalni EMF, to wejść do domu i cieszyć się podróżą, ponieważ nasz zespół zapewni ci czyste ręczniki, pościel, przybory kuchenne i zasadniczo wszelkie inne rzeczy, których możesz potrzebować podczas pobytu. Czasami, kiedy wybieramy się na wycieczkę, możemy po prostu odpocząć i odpocząć. Z tego powodu możemy nie chcieć zajmować się sprzątaniem domu lub jeździć nowymi drogami, których jeszcze nie odkryliśmy. Dlatego EMF Hospitality oferuje usługi transportu i codziennego sprzątania na życzenie dla tych, którzy mogą ich potrzebować.